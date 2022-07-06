Toronto Star: Россия «выстрелила» по финансовой системе НАТО

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Россия «выстрелила» по финансовой системе стран Североатлантического альянса, когда приняла эффективные ответные меры на западные санкции. Об этом говорится в статье канадской газеты Toronto Star.
Toronto Star: Россия «выстрелила» по финансовой системе НАТО
  • РИА Новости

Как пишет автор статьи Фрэнк Джустр, ситуация на Украине положила начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар.

«Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции», — заявил Джустр.

Ранее профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани написал, что западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

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