Аналитик Кулагин прокомментировал подготовку ЕС плана на случай отключения Россией газа

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Анастасия Румянцева
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о подготовке в Евросоюзе плана на случай отключения Россией газа.
Аналитик Кулагин прокомментировал подготовку ЕС плана на случай отключения Россией газа
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«В настоящее время мы видим план действий со стороны ЕС на случай отключения от российского газа. При этом с российской стороны есть контракт, есть контрактные обязательства, и они выполняются. Никаких планов в одностороннем порядке отключать поставки газа не озвучивалось», — подчеркнул Кулагин.

Как отметил специалист, если предположить, какие варианты могут содержаться в плане ЕС, то их немного.

По его словам, нет возможных поставщиков, чтобы произвести полную замену российского газа.  

«Проблемы будут, как с ними бороться? Снижение потребления, уменьшение температуры в домах и просто физическое отключение потребителей от газа. Конечно, попытаются по максимуму заполнить хранилища. Мы должны понимать, что газ — это не просто газ. Это и электроэнергия, которая из него производится, это и горячая вода, это для химических предприятий сырьё, из которого производятся те же азотные удобрения, — то есть целый комплекс вопросов», — заявил собеседник RT.

Ранее глава ЕК заявила о подготовке плана на случай отключения Россией газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов в Европу.

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