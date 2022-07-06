В Японии заявили, что продолжат обсуждать с G7 ограничение цен на нефть из России

Заместитель генерального секретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара заявил, что Токио продолжит обсуждать со странами G7 ограничение цен на нефть из России.

«Конкретный проект механизма предстоит сформировать. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с другими странами, входящими в G7», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Япония и впредь будет прилагать усилия для обеспечения своей энергобезопасности.

Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение её стоимости вдвое.

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание японского премьера.