Глава РФПИ заявил о начале рецессии в США

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался об экономической ситуации в США.

«Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов», — заявил он.

По его словам, индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&P 500 — с 1970 года.

«Падение рынков уже обесценило стоимость американских акций на $9 трлн, став худшим первым полугодием для финансовых рынков США с 1970 года, когда распродажа американских акций закончила самый длинный в истории период роста экономики страны и ознаменовала начало рецессии», — подчеркнул Дмитриев.

По мнению главы РФПИ, как и полвека назад, за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии.

«По оценкам подразделения Федерального резерва в Атланте, в США ожидается падение ВВП второй квартал подряд. Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась», — сказал он.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что, по мнению фонда, избежать рецессии в США будет всё сложнее.

Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.