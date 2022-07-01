FT: банк CitiGroup обсуждает возможность продажи своего бизнеса российским частным компаниям

Американский банк CitiGroup обсуждает возможность продажи своего потребительского и коммерческого бизнеса российским частным компаниям.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников, соответствующие переговоры в настоящий момент ведутся с Экспобанком и страховой компанией «РЕСО-гарантия». Также активами американского банка заинтересовался Росбанк, однако из-за британских санкций, наложенных на его главу Владимира Потанина, возможность покупки данным покупателем считается наименее вероятной.

Также источники добавляют, что, хотя окончательное решение ещё не принято, вероятно, банк оставит за собой лицензию на деятельность в России и сохранит ограниченное присутствие в стране.

Как уточняет издание, CitiGroup ещё до начала специальной военной операции собирался продать свой розничный бизнес в России.

Ранее сообщалось, что американская компания Whirlpool продаст турецкому производителю бытовой техники Arcelik российские активы в виде АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус».