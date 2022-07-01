В Словакии заявили, что «Газпром» сократил объём поставок газа в страну вдвое

«Газпром» сократил объём поставок газа в Словакию вдвое.

Об этом в интервью словацкой газете «Правда» сообщил Рихард Прокыпчак, генеральный директор государственной компании «Словацкая газовая промышленность» (СПГ), которая импортирует газ в Словакию.

«Сокращение поставок газа из России всё ещё происходит. Снижение на 10% началось примерно две недели назад. Через два дня они снизились на 30%, а вскоре — на 50%. Сейчас мы получаем газ вдвое меньше договорного объёма», — рассказал Прокыпчак.

Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что новый польско-словацкий газопровод полностью построен и готов к испытаниям.