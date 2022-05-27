Словацкий премьер: газопровод из Польши в Словакию построили и готовят к испытанию

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Новый польско-словацкий газопровод полностью построен и готов к испытаниям, сообщил премьер Словакии Эдуард Хегер.
Словацкий премьер: газопровод из Польши в Словакию построили и готовят к испытанию
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Vincent Isore

«Словакия относится к странам, наиболее зависимым от российского газа. Поэтому нашим ключевым приоритетом является поиск альтернативных поставок и трасс энергоносителей. Сегодня я побывал в селении Вирава, где готовятся испытания уже построенного польско-словацкого газопровода. В самое ближайшее время начнётся его тестирование», — приводит его слова РИА Новости.

Мощность газопровода в словацком направлении составит 5,1 млрд кубометров, подчеркнул он.

По словам Хегера, это примерно годовая потребность республики в этом виде топлива.

13 мая в дирекции словацкого газотранспортного оператора Eustream заявили о том, что Словакия повысила заявку на поставку газа из России транзитом через Украину.

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