Словацкий премьер: газопровод из Польши в Словакию построили и готовят к испытанию

Новый польско-словацкий газопровод полностью построен и готов к испытаниям, сообщил премьер Словакии Эдуард Хегер.

«Словакия относится к странам, наиболее зависимым от российского газа. Поэтому нашим ключевым приоритетом является поиск альтернативных поставок и трасс энергоносителей. Сегодня я побывал в селении Вирава, где готовятся испытания уже построенного польско-словацкого газопровода. В самое ближайшее время начнётся его тестирование», — приводит его слова РИА Новости.

Мощность газопровода в словацком направлении составит 5,1 млрд кубометров, подчеркнул он.

По словам Хегера, это примерно годовая потребность республики в этом виде топлива.

13 мая в дирекции словацкого газотранспортного оператора Eustream заявили о том, что Словакия повысила заявку на поставку газа из России транзитом через Украину.