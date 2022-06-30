Правительство временно ограничило экспорт риса и кормовых аминокислот

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Правительство России временно ограничило вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы.

«С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России», — сообщила пресс-служба министерства, которую цитирует РИА Новости.

Решения приняты в связи с обеспечением продовольственной безопасности страны и для сохранения стабильных внутренних цен на продукцию.

Ограничения введены, в том числе, в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина, которые являются кормовыми аминокислотами, необходимыми для полноценного рациона животных.

При этом запрет не распространяется на вывоз веществ в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.

Ограничения на экспорт риса и рисовой крупы также не будут распространяться на вывоз в страны ЕАЭС.

В апреле Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

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