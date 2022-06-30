Аналитик Митрахович прокомментировал планы США не страховать российские суда с нефтью

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Дарья Ускова
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, что США вместе со своими союзниками планируют перестать страховать российские суда, перевозящие нефть, чтобы помешать её транспортировке.
Аналитик Митрахович прокомментировал планы США не страховать российские суда с нефтью
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Последние десятилетия в мире было нормой брать страховку в Лондоне у компании группы Lloyd's. Но настали новые времена, здесь вынуждены менять своё поведение компании и страны», — сообщил аналитик.

Эксперт напомнил, что в России существует Российская национальная перестраховочная компания, которая берёт на себя страховые риски.

«Судя по тому, что поставки в Индию выросли, проблемы со страховкой более или менее решили», — отметил Митрахович.

В том случае, если западные страны окончательно перестанут сотрудничать по части предоставления страховки, Россия будет искать альтернативные варианты в лице российских, азиатских компаний, добавил специалист.

Ранее в ходе пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде Байден сообщил, что США не станут страховать российские суда, перевозящие нефть.

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