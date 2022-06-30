Аналитик Митрахович прокомментировал планы США не страховать российские суда с нефтью

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, что США вместе со своими союзниками планируют перестать страховать российские суда, перевозящие нефть, чтобы помешать её транспортировке.

«Последние десятилетия в мире было нормой брать страховку в Лондоне у компании группы Lloyd's. Но настали новые времена, здесь вынуждены менять своё поведение компании и страны», — сообщил аналитик.

Эксперт напомнил, что в России существует Российская национальная перестраховочная компания, которая берёт на себя страховые риски.

«Судя по тому, что поставки в Индию выросли, проблемы со страховкой более или менее решили», — отметил Митрахович.

В том случае, если западные страны окончательно перестанут сотрудничать по части предоставления страховки, Россия будет искать альтернативные варианты в лице российских, азиатских компаний, добавил специалист.

Ранее в ходе пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде Байден сообщил, что США не станут страховать российские суда, перевозящие нефть.