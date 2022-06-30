Байден сообщил, что США не станут страховать российские суда, перевозящие нефть

Соединённые Штаты вместе со своими союзниками планируют перестать страховать российские суда, перевозящие нефть, чтобы помешать её транспортировке, рассказал американский президент Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде.

«Мы, Запад, не будем обеспечивать страховку российских судов, перевозящих нефть, так что у них будут огромные проблемы в её доставке клиентам», — сказал Байден.

Он добавил, что США позволят России зарабатывать деньги на нефти, но не по тем ценам, которые есть сейчас.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен отверг требование Вашингтона по запрету перевозок российской нефти.

Также Греция и Мальта усомнились в возможном запрете Европейским союзом транспортировки нефти из России в третьи страны, так как это может помочь конкурентам самого ЕС.