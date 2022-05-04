Bloomberg: Греция, Мальта и Кипр усомнились в запрете транспортировки нефти из России

Греция, Мальта и Кипр усомнились в возможном запрете Европейским союзом транспортировать нефть из России в третьи страны, так как это может помочь конкурентам самого ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов.

«По словам двух дипломатов, Греция, Мальта и Кипр подняли вопросы о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг просто поможет конкурентам Европы», — пишет агентство.

Как уточняется, Греция и Кипр отличаются крупной судоходной отраслью, тогда как Мальта является так называемым государством флага, осуществляющим нормативный контроль над коммерческими морскими судами, официально зарегистрированными и ходящими под его флагом.

Также, по информации агентства, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая.