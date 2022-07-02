В Швеции заявили о необходимости снизить зависимость от поставок газа из России

Министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар выразил мнение, что Стокгольму как можно скорее стоит минимизировать зависимость от потребления российского природного газа. Так политик ответил на обращение депутата Джамаля Эль-Хаджа, ранее заявившего о необходимости «облегчить экономическое положение жителей Швеции, использующих природный газ для отопления своих домов». RT ознакомился с документом.

По словам Фарманбара, ранее, с учётом явных сезонных колебаний, стоимость природного газа в мире была предсказуемой. Однако с осени 2021 года ситуация в отрасли изменилась, «отчасти из-за неспровоцированного ввода российских войск на Украину», отметил он.

Наряду с этим министр привёл данные прогноза Шведского энергетического агентства, согласно которым высокие цены на газ могут сохраниться надолго.

На этом фоне он сообщил, что шведское правительство считает необходимым «как можно скорее избавиться от зависимости» от российского природного газа. Сделать это стоит по соображениям, связанным с климатом и безопасностью, добавил Фарманбар.

По мнению министра, сократить объём поставок газа из России можно с помощью ускорения темпов энергетического перехода и замены ископаемых ресурсов альтернативами, например, энергией ветра и ядерной энергией.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT назвал подобные заявления западных политиков смешными.

«Это просто смешно слышать. Какой-то марафон желающих отказаться от российского газа в ущерб своим гражданам, своим компаниям, своей стране. В Швеции, конечно, можно построить ветряные мельницы и приливные станции. Но, во-первых, их КПД намного ниже. Во-вторых, на воплощение таких проектов уходят годы, иногда даже десятилетия. Поэтому все эти заявления ничего не стоят», — отметил депутат.

По его словам, альтернативой российскому топливу в данной ситуации является лишь американский сжиженный природный газ (СПГ). Однако он обойдётся европейцам в разы дороже. Более того, для получения топлива из США необходима и соответствующая инфраструктура.

«Я не думаю, что эти намерения реализуются. Может, от небольших процентов Швеция и откажется, но глобально в ближайшие пять-семь лет говорить об отказе от российского газа нереально», — заключил Ананских.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в $1600 за 1 тыс. кубометров впервые с 10 марта.