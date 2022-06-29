В Росрыболовстве рассказали о темах рыбопромышленного форума

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал о темах V Международного рыбопромышленного форума, который состоится в сентябре.

«Генеральной линией будут умное рыболовство, умная логистика, применение цифровых технологий в отрасли. В этом направлении очень большие перспективы, очень много уже сделано, и нам нужно понимать, как будет преобразовываться отрасль в будущем», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, к настоящему времени никто не отозвал заявки и все стенды оплачены, в том числе представителями европейских стран.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий выдачу электронных разрешений на вылов рыбы и добычу водных биоресурсов.