В Росрыболовстве рассказали о темах рыбопромышленного форума

Короткая ссылка
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал о темах V Международного рыбопромышленного форума, который состоится в сентябре.
В Росрыболовстве рассказали о темах рыбопромышленного форума
  • РИА Новости

«Генеральной линией будут умное рыболовство, умная логистика, применение цифровых технологий в отрасли. В этом направлении очень большие перспективы, очень много уже сделано, и нам нужно понимать, как будет преобразовываться отрасль в будущем», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, к настоящему времени никто не отозвал заявки и все стенды оплачены, в том числе представителями европейских стран.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий выдачу электронных разрешений на вылов рыбы и добычу водных биоресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить