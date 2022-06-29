Глава ЦБ Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию в России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что валютную либерализацию в России надо ускорить.

«Надо ускорить либерализацию, потому что бизнес сейчас ищет разные способы выстраивания новых логистических цепочек, надо дать эту возможность», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство России вводит мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства с 1 июня до конца 2022 года.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, будет приостановлено большинство контрольных мероприятий по вопросам соблюдения валютного законодательства.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что число проверок бизнеса — как плановых, так и внеплановых — в стране сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом.