Решетников заявил о сокращении числа проверок бизнеса в России в шесть раз
- РИА Новости
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«Впервые такой мораторий введён не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. Сейчас мы видим статистику — число таких проверок сократилось в шесть раз», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ведётся постоянный мониторинг и ситуация сравнивается с аналогичным периодом прошлого года.
Решетников отметил, что, как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней.
«Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 млрд рублей в расчёте на год», — добавил он.
Ранее Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость.