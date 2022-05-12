Решетников заявил о сокращении числа проверок бизнеса в России в шесть раз

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, в стране сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

«Впервые такой мораторий введён не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. Сейчас мы видим статистику — число таких проверок сократилось в шесть раз», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ведётся постоянный мониторинг и ситуация сравнивается с аналогичным периодом прошлого года.

Решетников отметил, что, как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней.

«Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 млрд рублей в расчёте на год», — добавил он.

Ранее Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость.