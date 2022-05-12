Решетников заявил об устойчивости российской экономики

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость.
Решетников заявил об устойчивости российской экономики
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

«Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в России удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса, к тому же инфляция существенно замедлилась.

По словам министра, устойчивость экономики обеспечена реализацией плана первоочередных мер по её поддержке.

При этом Решетников добавил, что главные сложности сохраняются, в частности, проблемы вызывают разрыв логистических цепочек, необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта.

Ранее в Центробанке России заявили, что российская банковская система вернулась к устойчивому профициту ликвидности.

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