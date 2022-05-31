В России с 1 июня вводят мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

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Правительство вводит мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства с 1 июня и до конца 2022 года.
В России с 1 июня вводят мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В России вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Он вступает в силу 1 июня и будет действовать до 31 декабря 2022 года», — сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, будет приостановлено большинство контрольных мероприятий по вопросам соблюдения валютного законодательства.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что число проверок бизнеса — как плановых, так и внеплановых — в стране сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

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