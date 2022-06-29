В Siemens Energy прокомментировали ситуацию с прокачкой газа по «Северному потоку»

Исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер прокомментировал ситуацию со снижением уровня прокачки газа по «Северному потоку».

Как пишет Süddeutsche Zeitung, по его словам, компания отвергает заявления о том, что поставки газа из России в Германию сократились из-за невозврата после ремонта турбины для «Северного потока».

Он также назвал политику Германии в отношении энергетики и России в прошлом «огромной ошибкой».

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ, объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.