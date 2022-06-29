В Siemens Energy прокомментировали ситуацию с прокачкой газа по «Северному потоку»

Короткая ссылка
Исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер прокомментировал ситуацию со снижением уровня прокачки газа по «Северному потоку».
В Siemens Energy прокомментировали ситуацию с прокачкой газа по «Северному потоку»
  • РИА Новости

Как пишет Süddeutsche Zeitung, по его словам, компания отвергает заявления о том, что поставки газа из России в Германию сократились из-за невозврата после ремонта турбины для «Северного потока».

Он также назвал политику Германии в отношении энергетики и России в прошлом «огромной ошибкой».

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ, объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить