В Нигерии заявили, что страны ОПЕК+ не могут сильно нарастить добычу нефти
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«Некоторые полагают, что цены на нефть немного завышены, и ждут, что мы немного нарастим добычу, но сейчас дополнительных мощностей действительно мало», — цитирует его Bloomberg.
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что американская администрация призывает мировых производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить их добычу.
Она также допустила, что президент США Джо Байден может использовать закон о продукции военного назначения для увеличения объёмов нефтепереработки в стране.