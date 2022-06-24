В Нигерии заявили, что страны ОПЕК+ не могут сильно нарастить добычу нефти

Страны ОПЕК+ не смогут нарастить добычу нефти так, как их просят, потому что испытывают нехватку свободных мощностей для этого, сообщил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва.

«Некоторые полагают, что цены на нефть немного завышены, и ждут, что мы немного нарастим добычу, но сейчас дополнительных мощностей действительно мало», — цитирует его Bloomberg.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что американская администрация призывает мировых производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить их добычу.

Она также допустила, что президент США Джо Байден может использовать закон о продукции военного назначения для увеличения объёмов нефтепереработки в стране.