В Нигерии заявили, что страны ОПЕК+ не могут сильно нарастить добычу нефти

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Страны ОПЕК+ не смогут нарастить добычу нефти так, как их просят, потому что испытывают нехватку свободных мощностей для этого, сообщил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва.
В Нигерии заявили, что страны ОПЕК+ не могут сильно нарастить добычу нефти
  • AFP
  • © ALEXANDER KLEIN

«Некоторые полагают, что цены на нефть немного завышены, и ждут, что мы немного нарастим добычу, но сейчас дополнительных мощностей действительно мало», — цитирует его Bloomberg.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что американская администрация призывает мировых производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить их добычу.

Она также допустила, что президент США Джо Байден может использовать закон о продукции военного назначения для увеличения объёмов нефтепереработки в стране.

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