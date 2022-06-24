Экономист Беляев дал прогноз курса рубля на неделю

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT рассказал, как будут меняться значения доллара по отношению к рублю.

«Каждая неделя приносит какие-то неблагоприятные новости из Америки. То сообщения о том, что раскручивается инфляция, то биржевые индексы падают, то прогнозы насчёт кризиса экономики. Это определяет падение курса доллара по отношению к рублю», — рассказал специалист.

Прогнозы относительно курса рубля эксперт охарактеризовал как «более спокойные».

«Поэтому мы и говорим, что это не рубль укрепляется по отношению к доллару, а доллар падает по отношению к рублю», — добавил Беляев.

Вместе с тем, по словам экономиста, уже на следующей неделе доллар может несколько отыграть потери последних дней и закрепиться на уровне 54—55 рублей.

Ранее экономист Лебединская прокомментировала запрет на использование фунтов стерлингов в России.