Минфин России выплатил купон по выпуску евробондов на 8,5 млрд рублей

Минфин России информирует, что выплатил купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году на 8,5 млрд рублей.

«Минфин России информирует, что... средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году... в сумме 8,5 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн США) получены платёжным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчётный депозитарий»), — говорится на сайте ведомства.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что в России приняли решение о проведении расчётов с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Минфин России объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.