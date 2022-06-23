Центробанк рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири

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Банк России рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших в результате пожаров в Сибири.
Центробанк рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири
  • РИА Новости

«Регулятор предложил банкам и некредитным финансовым организациям учитывать жизненную ситуацию заёмщиков, лишившихся имущества в результате пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях», — сообщается на сайте регулятора.

Банк России рекомендовал искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг по кредиту и займу.

При этом реструктуризацию не следует рассматривать как фактор, ухудшающий кредитную историю заёмщика, уточнили в ЦБ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами.

Замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.

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