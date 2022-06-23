РБК: разработан законопроект о механизме отрицательных ставок по валюте для бизнеса
- РИА Новости
Как пишет РБК, документ поддержали в Минфине и Банке России.
«Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики. При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключённых до вступления закона в силу», — рассказал представитель ЦБ.
Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России рассматривает целесообразность идеи дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.
В октябре 2019 года Банк России уже допускал введение отрицательных ставок для вкладов в иностранных валютах.
В случае их введения банки смогли бы требовать плату за хранение евро, иен или швейцарских франков.
17 июня президент России Владимир Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.