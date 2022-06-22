Банк «Уралсиб» перестал проводить платежи в долларах и евро российских банков-партнёров

В банке «Уралсиб» сообщили о прекращении проведения платежей российских банков-партнёров в долларах и евро из-за позиции иностранных банков, которые отказываются принимать такие операции.

«В связи с политикой иностранных банков-корреспондентов банк больше не имеет возможности проводить платежи своих локальных банков-партнёров в долларах и евро, о чём банк «Уралсиб» уведомил их в своём письме», — заявили в кредитной организации.

В банке отметили, что иностранные кредитные организации стремятся проводить платежи исключительно своих прямых партнёров.

При этом платежи клиентов «Уралсиба» это никак не затронуло.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор изучает валютные комиссии банков.

В Центробанке России назвали недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов и вкладов.