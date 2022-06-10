Набиуллина: ЦБ изучает валютные комиссии банков

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор изучает валютные комиссии банков.

«По валюте, по комиссиям... Мы действительно сейчас внимательно смотрим на эту ситуацию, исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания клиентов по уже существующим договорам», — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что введение комиссий по действующим вкладам является нарушением закона.

«То, что касается вкладов (я хочу ещё раз подчеркнуть: вкладов), — здесь не допускается увеличение или введение комиссий. Это будет прямым нарушением закона», — отметила глава финансового регулятора.

Ранее сообщалось, что ЦБ России рассматривает целесообразность идеи дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.