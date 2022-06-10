Набиуллина: ЦБ изучает валютные комиссии банков
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«По валюте, по комиссиям... Мы действительно сейчас внимательно смотрим на эту ситуацию, исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания клиентов по уже существующим договорам», — цитирует её РИА Новости.
Она подчеркнула, что введение комиссий по действующим вкладам является нарушением закона.
«То, что касается вкладов (я хочу ещё раз подчеркнуть: вкладов), — здесь не допускается увеличение или введение комиссий. Это будет прямым нарушением закона», — отметила глава финансового регулятора.
Ранее сообщалось, что ЦБ России рассматривает целесообразность идеи дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.