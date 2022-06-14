ЦБ назвал недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов
- РИА Новости
«Регулятор считает недопустимым одностороннее установление комиссий на обслуживание счетов и вкладов», — говорится в сообщении.
По мнению Банка России, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений об одностороннем установлении комиссий нарушает права потребителей.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор изучает валютные комиссии банков.