ЦБ назвал недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов

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В Центробанке России назвали недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов и вкладов.
ЦБ назвал недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов
  • РИА Новости

«Регулятор считает недопустимым одностороннее установление комиссий на обслуживание счетов и вкладов», — говорится в сообщении.

По мнению Банка России, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений об одностороннем установлении комиссий нарушает права потребителей. 

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор изучает валютные комиссии банков.

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