ЦБ назвал недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов

В Центробанке России назвали недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов и вкладов.

«Регулятор считает недопустимым одностороннее установление комиссий на обслуживание счетов и вкладов», — говорится в сообщении.

По мнению Банка России, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений об одностороннем установлении комиссий нарушает права потребителей.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор изучает валютные комиссии банков.