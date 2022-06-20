Зампред ЦБ Заботкин рассказал, чем опасно таргетирование курса рубля

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме, рассказал, чем опасно таргетирование курса рубля.

«Надо понимать, что любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — заявил он. Его слова приводит РИА Новости.

Заботкин отметил, что переход к таргетированию курса валюты означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязан курс.

«Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать её параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс, номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8—10%, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант для нас неприемлем», — отметил зампред ЦБ.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил Интерфаксу, что власти обсуждают возможный переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

«Такая дискуссия уже идёт и на экспертном уровне, и во властных структурах», — сказал он.

По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70—80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.

Министр экономического развития России Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что укрепляющийся рубль стал вызовом для российской экономики.