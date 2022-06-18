Сальдо: Херсонская область поможет России получить рекордный урожай зерновых

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Херсонская область поможет России получить рекордный урожай зерновых, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв.LIVE».
Сальдо: Херсонская область поможет России получить рекордный урожай зерновых
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«Херсонская область всегда давала хорошие урожаи. Российская Федерация ждёт в этом году рекордного урожая (зерновых. — RT). И плюс к нему добавятся Херсонская область и Запорожская — наши соседи», — цитирует его ТАСС.

Заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов ранее рассказал об экспорте зерна прошлого урожая из Херсонской области в Россию.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев прогнозировал, что урожай зерна в стране в 2022 году может существенно превысить показатель 2021 года и приблизиться к рекордному уровню.

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