Резиденты Арктической зоны вложили в экономику Архангельской области более 6 млрд рублей
Эти данные губернатор Архангельской области Александр Цыбульский озвучил на Петербургском международном экономическом форуме во время подписания соглашения о стратегическом партнёрстве между Министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Поморья и Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом, сообщает «Российская газета».
По информации, представленной на ПМЭФ Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, в АЗ России государственную поддержку получили более 500 проектов с общим объёмом инвестиций более 1,3 трлн рублей, в планах — создание более 30 тыс. рабочих мест, более 7,7 тыс. мест уже создано.
Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.