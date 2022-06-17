Резиденты Арктической зоны вложили в экономику Архангельской области более 6 млрд рублей

В Архангельской области зарегистрированы 128 резидентов Арктической зоны (АЗ) с планируемым объёмом инвестиций более 70 млрд рублей и созданием более 5 тыс. новых рабочих мест. В экономику области резиденты АЗ инвестировали свыше 6 млрд рублей и создали более 1 тыс. рабочих мест.

Эти данные губернатор Архангельской области Александр Цыбульский озвучил на Петербургском международном экономическом форуме во время подписания соглашения о стратегическом партнёрстве между Министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Поморья и Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом, сообщает «Российская газета».

По информации, представленной на ПМЭФ Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, в АЗ России государственную поддержку получили более 500 проектов с общим объёмом инвестиций более 1,3 трлн рублей, в планах — создание более 30 тыс. рабочих мест, более 7,7 тыс. мест уже создано.

Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.