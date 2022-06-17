В Подмосковье планируют собрать более 460 тысяч тонн овощей

В Московской области планируют собрать более 460 тыс. т овощей открытого и защищённого грунта в текущем году.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Минсельхозпрода.

В 2022 году посев овощей открытого грунта запланирован на 8,2 тыс. га. Валовый сбор составит 336 тыс. т, что на 10% больше аналогичных показателей прошлого года.

Также в регионе планируют построить новые тепличные комплексы.

В связи с этим валовый сбор овощей защищённого грунта превысит 128 тыс. т, что на 17,3 тыс. т больше, чем в прошлом году.

Ранее RIA56 сообщало, что объём господдержки агропромышленного комплекса Оренбургской области за три года превысил 10 млрд рублей.