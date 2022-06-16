За пять месяцев 2022 года «Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 67,5%, рассказал глава компании Алексей Миллер на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Газпром» увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%», — сказал он.

В топливно-энергетическом балансе Китая газ на конец 2021 года составил 8,5%, к 2030 году в стране поставлена цель достичь отметки 15%.

«Не сомневаюсь, что они этой цели достигнут», — подчеркнул Миллер.

Кроме того, «Газпром» и китайская компания CNPC подписали техническое соглашение по дальневосточному маршруту поставок российского газа в Китай.