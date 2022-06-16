«Газпром» подписал с CNPC техническое соглашение по поставкам российского газа в Китай

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Российский «Газпром» и китайская компания CNPC подписали техническое соглашение по дальневосточному маршруту поставок российского газа в Китай.
«Газпром» подписал с CNPC техническое соглашение по поставкам российского газа в Китай
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Об этом говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

В соглашении зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок.

Уточняется, что подписание документа прошло в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видео-конференц-связи.

Ранее «Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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