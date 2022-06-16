«Газпром» подписал с CNPC техническое соглашение по поставкам российского газа в Китай
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Об этом говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.
В соглашении зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок.
Уточняется, что подписание документа прошло в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видео-конференц-связи.
Ранее «Газпром» сообщил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».