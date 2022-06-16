Экономист Суздальцев прокомментировал идею расширения перечня товаров для оплаты в рублях

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев беседе с RT оценил предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о расширении списка российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях.

«Желание понятно. У нас есть успех и политические победы. Мы вынудили большую часть покупателей российского газа перейти на оплату в рублях. Но всё-таки для подобных мер рановато», — считает Суздальцев.

По его мнению, нужно ещё посмотреть на эффективность этой схемы оплаты, потому что это отражается на курсе рубля.

«Есть как сторонники резкого укрепления рубля, так и противники. Это очень серьёзная тема, которая связана с финансовым благополучием нашей страны. Поэтому так огульно переводить наш экспорт на рубли не стоит. Хотя есть мнение, что рано или поздно этой произойдёт. Но необходимо всё-таки проанализировать все плюсы и минусы нынешней конвертации по оплате газа в Газпром-Банке», — заключил экономист.

Ранее Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил расширить перечень российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях.

В обращении законодатель отметил, что не так давно Европейский союз ввёл шестой пакет санкций против России, продолжая отключать российские банки от международной системы SWIFT, а также вводя частичное эмбарго на поставки нефти.