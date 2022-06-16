В ГД предложили расширить перечень товаров для оплаты в рублях с недружественными странами

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил расширить перечень российских товаров, реализуемых недружественным странам в рублях. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что не так давно Европейский союз ввёл шестой пакет санкций против России, продолжая отключать российские банки от международной системы SWIFT, а также вводя частичное эмбарго на поставки нефти.

Кроме того, с 17 июня Япония введёт запрет на экспорт в Россию грузовиков, самосвалов, локомотивов и другой продукции, которая позволяет укреплять промышленную инфраструктуру.

В то же время он подчеркнул, что совместными усилиями российских властей принимаются все возможные меры по обеспечению финансовой стабильности российского государства, вводятся ответные санкции.

«В этой связи прошу вас рассмотреть возможность пересмотра договоров Российской Федерации с недружественными государствами на экспорт инертных газов, урана, древесины, удобрений, зерна, редкоземельных металлов, морских живых ресурсов, а также ряда других востребованных товаров в части проведения операций по расчётам за указанные товары только в российских банках, подпавших под санкции, в том числе отключённых от международной межбанковской системы SWIFT, и определения рубля в качестве средства платежа с введением 100%-ной предоплаты», — говорится в тексте обращения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа в рублях.