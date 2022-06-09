Песков заявил, что система оплаты за российский газ в рублях отлажена

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа в рублях.
Песков заявил, что система оплаты за российский газ в рублях отлажена
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На вопрос об отключении не согласившихся с новыми правилами потребителей Песков заявил, что они «уже отключены».

Он отметил, что новые отключения не планируются.

«Система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — заявил Песков.

Ранее компания «Газпром» подтвердила прекращение поставок газа в адрес датской компании Ørsted, а также подразделению Shell в Германии в связи с неоплатой в рублях.

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