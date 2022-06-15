Регулятор ФРГ прокомментировал ситуацию с энергобезопасностью Германии

Федеральное сетевое агентство ФРГ рассказало об уровне заполненности газохранилищ Германии.

«Поставки газа в Германии стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень заполненности газохранилищ ФРГ составляет 55,56% и превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Потоки газа из «Северного потока — 1» находятся на уровне 59,1% от технической мощности и на данный момент больше не падают, заявил регулятор.

Ранее глава МИД ФРГ во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре отметил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен. Возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».