Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС

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Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европейский союз.
Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

Об этом сообщает государственная телерадиокорпорация КАН.

«Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз», — говорится в сообщении.

Газ будет транспортироваться в Европу через Египет.

Соответствующее трёхлетнее соглашение подписали министр энергетики Израиля Карин Эльхарар и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать для ЕС альтернативой российскому.

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