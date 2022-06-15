Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС

Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европейский союз.

Об этом сообщает государственная телерадиокорпорация КАН.

«Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз», — говорится в сообщении.

Газ будет транспортироваться в Европу через Египет.

Соответствующее трёхлетнее соглашение подписали министр энергетики Израиля Карин Эльхарар и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать для ЕС альтернативой российскому.