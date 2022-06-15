Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС
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Об этом сообщает государственная телерадиокорпорация КАН.
«Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз», — говорится в сообщении.
Газ будет транспортироваться в Европу через Египет.
Соответствующее трёхлетнее соглашение подписали министр энергетики Израиля Карин Эльхарар и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать для ЕС альтернативой российскому.