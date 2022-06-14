В США выразили готовность помочь Молдавии снизить энергозависимость от России

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США планируют оказать помощь Молдавии в диверсификации источников получения энергоресурсов для сокращения зависимости от российского рынка, заявил американский посол в Кишинёве Кент Логсдон в эфире телеканала Jurnal TV.
В США выразили готовность помочь Молдавии снизить энергозависимость от России
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По его словам, полагаться на какой-либо источник энергии — это риск для любой страны.

«Особенно это касается Молдавии. Мы запустили новую программу USAID и энергетическую программу, с помощью которой мы рассчитываем решить эту проблему энергетической безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Логсдон отметил, что США хотят помочь Молдавии диверсифицировать источники энергетических ресурсов, однако республика не может сейчас покупать топливо на рынке из-за высоких цен.

Советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее заявил, что Европа столкнётся с трудностями в своём стремлении снизить зависимость от импорта российских энергоресурсов.

Ранее телеканал «Россия 24» назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики.

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