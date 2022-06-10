Набиуллина: ЦБ России поддержал законопроект по замещающим облигациям

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Центробанк России поддерживает законопроект по замещающим облигациям, исходя из того что они будут защищать интересы российских инвесторов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: ЦБ России поддержал законопроект по замещающим облигациям
  • Gettyimages.ru
  • © Elvira Nabiullina

«Исходим из того, что они должны быть прежде всего направлены на защиту российских инвесторов, потому что они сейчас оказались в ситуации, когда их права нарушаются. Когда деньги эмитентов перечисляются, а до них выплаты не доходят», — пояснила она.

Российский Минфин ранее заявил о готовности урегулировать в двустороннем порядке претензии инвесторов к полноте исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям «Россия-2022».

Глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова рассказала, как в кризисное время сохранить средства от инфляции и приумножить их.

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