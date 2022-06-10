Набиуллина: ЦБ России поддержал законопроект по замещающим облигациям
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«Исходим из того, что они должны быть прежде всего направлены на защиту российских инвесторов, потому что они сейчас оказались в ситуации, когда их права нарушаются. Когда деньги эмитентов перечисляются, а до них выплаты не доходят», — пояснила она.
Российский Минфин ранее заявил о готовности урегулировать в двустороннем порядке претензии инвесторов к полноте исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям «Россия-2022».
Глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова рассказала, как в кризисное время сохранить средства от инфляции и приумножить их.