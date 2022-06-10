Набиуллина: ЦБ России поддержал законопроект по замещающим облигациям

Центробанк России поддерживает законопроект по замещающим облигациям, исходя из того что они будут защищать интересы российских инвесторов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Исходим из того, что они должны быть прежде всего направлены на защиту российских инвесторов, потому что они сейчас оказались в ситуации, когда их права нарушаются. Когда деньги эмитентов перечисляются, а до них выплаты не доходят», — пояснила она.

Российский Минфин ранее заявил о готовности урегулировать в двустороннем порядке претензии инвесторов к полноте исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям «Россия-2022».

Глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова рассказала, как в кризисное время сохранить средства от инфляции и приумножить их.