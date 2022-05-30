Финансовый советник Тарасова рассказала о стратегиях инвестирования в период кризиса

Глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова рассказала, как в кризисное время сохранить средства от инфляции и преумножить их.

Если целью является сохранение денег, можно вложиться в облигации федерального займа со сроком погашения в несколько месяцев и фиксированной процентной ставкой, заявила Тарасова в разговоре с «Известиями».

Другой популярный защитный актив — банковский вклад. Так, эксперт посоветовала перевести средства на краткосрочный депозит на один-три месяца.

Она добавила, что интересными как вложения на долгосрочную перспективу могут быть золото и металлические счета, поскольку из-за неопределённости в геополитике цены на них относительно волатильны.

При этом, говоря об инвестициях в криптовалюту, Тарасова отметила, что они могут стать рискованными.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.