Финансовый советник Тарасова рассказала о стратегиях инвестирования в период кризиса

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Глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова рассказала, как в кризисное время сохранить средства от инфляции и преумножить их.
Финансовый советник Тарасова рассказала о стратегиях инвестирования в период кризиса
  • Gettyimages.ru

Если целью является сохранение денег, можно вложиться в облигации федерального займа со сроком погашения в несколько месяцев и фиксированной процентной ставкой, заявила Тарасова в разговоре с «Известиями».

Другой популярный защитный актив — банковский вклад. Так, эксперт посоветовала перевести средства на краткосрочный депозит на один-три месяца. 

Она добавила, что интересными как вложения на долгосрочную перспективу могут быть золото и металлические счета, поскольку из-за неопределённости в геополитике цены на них относительно волатильны. 

При этом, говоря об инвестициях в криптовалюту, Тарасова отметила, что они могут стать рискованными. 

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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