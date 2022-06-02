Минфин заявил о готовности урегулировать претензии к выплатам по евробондам «Россия-2022»

Российский Минфин заявил о готовности урегулировать в двустороннем порядке претензии инвесторов к полноте исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям «Россия-2022».

«Минфин России информирует, что готов рассмотреть и при наличии необходимых оснований урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что средства были доведены до инвесторов после согласованной даты из-за «недобросовестного исполнения иностранными контрагентами Минфина России своих функций при погашении указанных облигаций».

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что в России приняли решение о проведении расчётов с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях.

20 мая стало известно, что Минфин России в полном объёме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро.