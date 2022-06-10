Глава Минэкономики ФРГ предрёк стране «сложную зиму» с точки зрения энергетики

Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек предрёк стране «сложную зиму», а также «сложную осень» с точки зрения энергетики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра, которое он сделал, представляя в Берлине новую инициативу, направленную на энергосбережение.

«Что касается поддержки людей, которые нуждаются в ней, то я ясно указал, что нам предстоит и что уже сейчас частично является реальностью, но ещё не окончательно пришло. Нужно ясно сказать, что нам предстоит очень сложная осень и очень сложная зима. Оба компенсационных пакета законов, которые мы, как правительство, создали, содержат ответы», — сказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре отметил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен. Возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».