ЦБ изучает введение рядом банков комиссий по валютным счетам

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ЦБ изучает введение комиссий рядом банков по валютным счетам и при необходимости примет надзорные меры. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
ЦБ изучает введение рядом банков комиссий по валютным счетам
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Тинькофф Банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.

С 8 июня ЦБ повысил порог перевода средств за рубеж для физических лиц с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.

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