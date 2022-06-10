ЦБ изучает введение рядом банков комиссий по валютным счетам

ЦБ изучает введение комиссий рядом банков по валютным счетам и при необходимости примет надзорные меры. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Тинькофф Банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.

С 8 июня ЦБ повысил порог перевода средств за рубеж для физических лиц с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.