Банк «Тинькофф» с 23 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов

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Банк «Тинькофф» с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте, сообщает официальный Telegram-канал банка.
Банк «Тинькофф» с 23 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Отмечается, что плата вводится для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Стоимость обслуживания подобных счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета.

«Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка», — говорится в сообщении кредитной организации.

Также банк с 23 июня не будет открывать накопительные счета в валюте.

23 мая банк «Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay.

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