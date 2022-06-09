Банк «Тинькофф» с 23 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов
- AFP
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Отмечается, что плата вводится для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
Стоимость обслуживания подобных счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета.
«Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка», — говорится в сообщении кредитной организации.
Также банк с 23 июня не будет открывать накопительные счета в валюте.
23 мая банк «Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay.