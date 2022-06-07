Центробанк повышает лимит перевода средств за рубеж для физлиц до $150 тысяч в месяц

Короткая ссылка
Центробанк России с 8 июня повышает порог перевода средств за рубеж для физических лиц с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.
Центробанк повышает лимит перевода средств за рубеж для физлиц до $150 тысяч в месяц
  • РИА Новости

«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счёта в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что аналогичную сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран.

Прежний лимит переводов за рубеж для физических лиц составлял $50 тыс. в месяц.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить