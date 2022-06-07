Центробанк повышает лимит перевода средств за рубеж для физлиц до $150 тысяч в месяц

Центробанк России с 8 июня повышает порог перевода средств за рубеж для физических лиц с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.

«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счёта в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что аналогичную сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран.

Прежний лимит переводов за рубеж для физических лиц составлял $50 тыс. в месяц.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.