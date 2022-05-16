Центробанк увеличил до $50 тысяч ежемесячный лимит переводов с российского счёта за рубеж

Лимит переводов за рубеж для физических лиц увеличен в России с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счёта в российском банке на свой счёт или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения действуют до 30 сентября 2022 года.

Ранее ЦБ России сообщил о росте реального эффективного курса рубля на 34% в апреле и на 4,3% с начала года.