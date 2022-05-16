Центробанк увеличил до $50 тысяч ежемесячный лимит переводов с российского счёта за рубеж

Короткая ссылка
Лимит переводов за рубеж для физических лиц увеличен в России с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Центробанк увеличил до $50 тысяч ежемесячный лимит переводов с российского счёта за рубеж
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счёта в российском банке на свой счёт или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения действуют до 30 сентября 2022 года.

Ранее ЦБ России сообщил о росте реального эффективного курса рубля на 34% в апреле и на 4,3% с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить