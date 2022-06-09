Путин назвал маловероятным отказ от российских энергоресурсов в ближайшие годы

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Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы отказ западных стран от российских энергоресурсов маловероятен.
Путин назвал маловероятным отказ от российских энергоресурсов в ближайшие годы
  • kremlin.ru

«Что касается отказа от наших энергоресурсов, то это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдёт, поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости», — приводит РИА Новости его слова на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

Путин добавил, что в настоящее время объём нефти на мировом рынке уменьшается, что приводит к росту цен на энергоресурсы.

«Доходы компании увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают», — подытожил президент.

Ранее Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики.

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