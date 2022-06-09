Посол Сьерра-Леоне согласился с необходимостью единого торгового пространства Африки и Азии

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Посол Республики Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво заявил, что Африке и Азии нужно единое торговое пространство, чтобы не быть заложниками политической конъюнктуры.
Посол Сьерра-Леоне согласился с необходимостью единого торгового пространства Африки и Азии
  • Gettyimages.ru
  • © Fabian Plock / EyeEm

Об этом он сказал в ходе дискуссии, посвящённой глобальному продовольственному кризису на площадке клуба «Валдай».

«Каждый раз, когда крупные мировые державы сталкиваются, мы, глобальный Юг, страдаем. Почему мы, Юг, страдаем от проблем Севера? Мы, как заложники, мы всегда страдаем от того, что происходит на глобальном Севере», — цитирует его РИА Новости.

Отвечая на вопрос, реально ли создать торговое пространство между странам Африканского союза или странам Азии «для торговли, например, продовольствием», дипломат отметил, что «всегда возможно, если есть на то воля».

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск наладит поставки калия на рынки Африки, Азии и Южной Америки.

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