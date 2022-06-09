В ООН планируют решить проблему зерна на мировом рынке «пакетно»

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире «России 24» заявил, что международная организация желает решить проблему зерна «пакетно»: параллельно вывозить украинское зерно и обеспечивать вывоз российского.

«С нашей стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет. И ооновским представителям были даны конкретные предложения, как это можно было бы сделать и в каких количествах Россия готова экспортировать и зерно, и удобрения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в данной ситуации вопросы лишь к украинской стороне.

«Ооновцы хотят решить этот вопрос пакетно, то есть вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета», — сказал Гатилов.

Он также добавил, что российская сторона в переговорах с представителями ООН и в иных контактах подчёркивала, что готова приступить к решению существующей проблемы «незамедлительно».

Ранее ВСУ при отступлении из мариупольского порта сожгли около 50 тыс. т зерна.