В ООН планируют решить проблему зерна на мировом рынке «пакетно»

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире «России 24» заявил, что международная организация желает решить проблему зерна «пакетно»: параллельно вывозить украинское зерно и обеспечивать вывоз российского.
В ООН планируют решить проблему зерна на мировом рынке «пакетно»
  • Gettyimages.ru
  • © JMichl

«С нашей стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет. И ооновским представителям были даны конкретные предложения, как это можно было бы сделать и в каких количествах Россия готова экспортировать и зерно, и удобрения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в данной ситуации вопросы лишь к украинской стороне.

«Ооновцы хотят решить этот вопрос пакетно, то есть вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета», — сказал Гатилов.

Он также добавил, что российская сторона в переговорах с представителями ООН и в иных контактах подчёркивала, что готова приступить к решению существующей проблемы «незамедлительно».

Ранее ВСУ при отступлении из мариупольского порта сожгли около 50 тыс. т зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить