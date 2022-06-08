Сбербанк перестал проводить трансграничные переводы в юанях

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Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчёты в китайских юанях.
Сбербанк перестал проводить трансграничные переводы в юанях
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчёты в китайских юанях. Данная временная мера затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчёты в китайских юанях», — приводит РИА Новости сообщение банка.

Отмечается, что в настоящий момент банк работает с китайскими партнёрами для разрешения ситуации и восстановления расчётов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская и китайская стороны намерены нарастить использование рубля и юаня в своих расчётах.

Московская биржа планирует в ближайшие месяцы запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.

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