Сбербанк перестал проводить трансграничные переводы в юанях

Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчёты в китайских юанях.

«Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчёты в китайских юанях. Данная временная мера затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчёты в китайских юанях», — приводит РИА Новости сообщение банка.

Отмечается, что в настоящий момент банк работает с китайскими партнёрами для разрешения ситуации и восстановления расчётов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская и китайская стороны намерены нарастить использование рубля и юаня в своих расчётах.

Московская биржа планирует в ближайшие месяцы запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.